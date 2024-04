Helldivers 2 e community sempre più affiatata: Malevelon Creek liberato in tempi record

Helldivers II continua a riservare sorprese e grandi risultati, frutto di una community di appassionati sempre più grande ed affiatata: l'ultimo Ordine Maggiore diffuso da Arrowhead Game Studios si è infatti rivelato un autentico successo venendo portato a termine in tempi da record.

Gli utenti sono infatti riusciti a liberare Malevelon Creek in sole 5 ore a fronte delle 24 ore richieste dagli sviluppatori per il suo completamento. Un risultato incredibile non solo per il poco tempo impiegato per portare a termine l'incarico, ma anche perché il pianeta è uno dei più pericolosi da affrontare non solo per le condizioni climatiche avverse dovute dalla fitta nebbia, ma anche per le agguerrite truppe di Automaton che lo occupano e difficili dunque da abbattere.

"Finalmente Malevelon Creek è stato liberato, e gli eroi morti per difenderlo possono ora riposare in pace consapevoli che giustizia è stata fatta", recita un messaggio in-game comparso dopo che i giocatori hanno portato a termine la liberazione del pianeta. La strada è adesso spianata verso nuove sfide e sorprese grazie anche all'arrivo di una potente arma per contrastare gli Automaton di Helldivers 2.

Nel frattempo la speranza di Arrowhead Game Studios è che Helldivers diventi una grande IP PlayStation, degna di essere affiancata ai più celebri nomi provenienti dall'universo videoludico Sony.

