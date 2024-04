Helldivers 2: i danni da fuoco sono 'ridicoli', Arrowhead lavora ad una soluzione

Dopo aver parlato dell'eventuale arrivo delle armi da mischia in Helldivers 2, gli sviluppatori di Arrowhead si soffermano su quello che è attualmente il danno da fuoco presente nel suo sparatutto co-op, e di come questo aspetto stia rendendo troppo sbilanciata l'esperienza di gioco.

Stando alla situazione attuale, il fuoco è una delle minacce più persistenti nel mondo di Helldivers 2. Il danno che viene attualmente inflitto, specialmente se si parla dei temuti tornado di fuoco, sono davvero eccessivi, ed è stata la stessa Arrowhead a riconoscere il problema.

Sebbene i tornado siano stati ben accolti e vengano generalmente ritenuti un'idea interessante dalla community, sono così frequenti e letali da essere diventati rapidamente oggetto di lamentele. Questo è un aspetto che Arrowhead sta osservando con particolare attenzione, con il community manager Thomas "Twinbeard" Petersson che ha recentemente risposto alle segnalazioni di più giocatori su Discord, andando a toccare anche la questione del lanciafiamme Hulk, che in futuro riceverà un depotenziamento.

"È ridicolo, o quantomeno sbagliato ed è qualcosa che cambieremo", ha dichiarato Petersson, prima di precisare che il team applicherà delle modifiche al fuoco su tutta la scala, con conseguenti cambiamenti al DPS (danno al secondo), DOT (danno nel tempo) e così via.

