Helldivers 2 domina a febbraio, grandissimo successo in Italia dove supera

Helldivers 2 è un successo e su questo non ci sono dubbi: un nuovo report di NewZoo sottolinea come il gioco sia in cima alla classifica dei giochi che hanno incassato di più a febbraio, inoltre è stato il quindicesimo gioco più giocato in assoluto del mese su PlayStation e PC.

Helldivers 2 è stato il gioco che ha incassato di più a febbraio negli Stati Uniti e a sorpresa anche in Italia, il nostro paese supera gli incassi di Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, dove Helldivers 2 non riesce ad intaccare lo strapotere di EA Sports FC 24.

Ma tanto basta per dichiarare Helldivers 2 il gioco che ha incassato di più a febbraio, grazie appunto al successo riscosso negli Stati Uniti e in Europa. Per quanto riguarda gli utenti attivi si tratta dei quindicesimo gioco più giocato del mese e raggiunge la terza posizione su PlayStation e la sesta su PC, idealmente si stima che il 4.8% dei giocatori attivi su PC e PlayStation a febbraio abbia giocato Helldivers 2, con una media di 20 ore spese sul gioco.

Helldivers 2 inoltre ha rosicchiato pubblico anche ad altri giochi di successo: il 35.5% dei giocatori ha abbandonato temporaneamente Fortnite mentre il 31% ha smesso di giocare a Palworld, percentuali più basse ma comunque interessanti anche per Lethal Company (28.4%), The Finals (17.5%) e Call of Duty (16.5%). Ad oggi si stima che Helldivers 2 abbia venduto circa otto milioni di copie

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.