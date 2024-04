Helldivers 2, c'è un nuovo Ordine Maggiori: pronti a uccidere 2 miliardi di Terminidi?

Arrowhead Game Studios lo ha detto chiaramente: fix e update costanti sono fondamentali per tenere rilevante Helldivers 2 in modo così da offrire ai giocatori la miglior esperienza live-service possibile. E parlando di novità è già tempo di un nuovo Ordine Maggiore che pone gli utenti davanti a un'altra dura sfida.

Il Comando della Super Terra ordina a tutti gli Helldivers di eliminare due miliardi di Terminidi in modo così da salvaguardare le riserve di E-710 che si stanno velocemente prosciugando a causa dell'incessante avanzata del nemico. Raggiungere l'obiettivo permetterebbe all'esercito umano di riorganizzare le truppe e farsi così trovare pronto per le prossime battaglie che si prospettano sempre più ardue. Con meno di 6 giorni a disposizione per portare a termine l'ordine, sconfiggere due miliardi di Terminidi non sembra un'impresa così semplice, ma i giocatori hanno già dimostrato più volte in precedenza di riuscire a completare in tempi rapidissimi anche le missioni apparentemente impossibili.

Ad esempio con uno dei precedenti Ordini Maggiori Malevelon Creek di Helldivers 2 è stato liberato in tempi record, richiedendo solo 5 ore per essere portato a termine anziché le 24 stabilite dal Comando. Chissà se anche in quest'occasione la community saprà stupire tutti, portando a termine la strage di Terminidi molto prima del previsto.

Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: è uno dei più venduti oggi su