Helldivers 2 esiste: trapela una clip del trailer, ora rimossa per violazione di copyright

Non che ci fossero molti dubbi dopo gli indizi seminati da Arrowhead Game Studios sui suoi profili social, in ogni caso un nuovo leak sembra confermare definitivamente l'esistenza di Helldivers 2, sequel del gioco uscito inizialmente su PS4 nel 2015 e in seguito su PC.

In queste ore è trapelata una clip tratta da quello che sembra essere il trailer di debutto di Helldivers 2, nel filmato è possibile notare il logo del gioco a forma di teschio, una nave spaziale ed il logo dei PlayStation Studios, anche in questo caso dunque il gioco sarà pubblicato da Sony come esclusiva PS4 e PS5 (e presumibilmente PC).

Con un video pubblicato su TikTok, Arrowehead ha rivelato di essere al lavoro su un misterioso "Secret Arrowhead Game Project", con ogni probabilità il sequel di Helldivers che oltretutto compariva anche nel celebre mega leak di NVIDIA.

Dunque, Helldivers 2 apparentemente esiste davvero, la clip leakata è stata rimossa per violazione di copyright e non è più visibile, a questo punto non ci resta che attendere un possibile annuncio che potrebbe arrivare magari durante la Gamescom anche se Sony non partecipa direttamente all'evento, nulla vieta che il publisher possa aver deciso di mostrare comunque Helldivers 2 durante la Opening Night Live di Geoff Keighley. Ne sapremo di più la prossima settimana.