Helldivers 2 si espande: Level Cap triplicato e tante novità con l'ultimo grande update

Difensori della Super Terra a rapporto! L'erede di Starship Troopers, Helldivers 2, ha appena ricevuto un nuovo Major Update su PC e PS5 che introduce tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte allo sparatutto sci-fi di Sony e degli studi Arrowhead.

Sullo sfondo dei misteriosi rapporti provenienti dai teatri di battaglia più caldi della Guerra Galattica come parte degli interventi compiuti dal Game Master 'umano' di Helldivers 2, gli sviluppatori svedesi hanno da poco lanciato la Patch 1.000.200, un aggiornamento di grandi dimensioni che promette di rendere ancora più immersiva e coinvolgere l'esperienza offerta dallo shooter di Sony.

Una volta installato l'update, gli 'esportatori di democrazia' possono sperimentare diversi bilanciamenti nel sistema di progressione delle attività da svolgere e delle sfide da completare. In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Arrowhead per aumentare il Level Cap portandolo da 50 a ben 150.

L'aggiornamento introduce anche degli eventi atmosferici inediti come le bufere e le tempeste di sabbia, oltre a spostare i punti di respawn dei nemici con l'obiettivo di migliorare le strategie da attuare per difendere le proprie postazioni prima degli assalti di Automaton e Terminidi. Di particolare interesse sono poi le modifiche che interessano le missioni di distruzione dei bunker di comando e i tempi di recupero per stratagemmi e ordini di squadra speciali.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina Steam che elenca tutte le novità dell'ultima patch di Helldivers 2. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia di Helldivers 2 con il riassunto e il futuro della Federazione.

