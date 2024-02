Helldivers 2 è tra i fenomeni del momento: è nella top 15 dei giochi più venduti su Steam

Arrowhead Game Studios potrebbe aver dato vita ad uno dei fenomeni videoludici del momento. Secondo gli ultimi dati, Helldivers 2 ha doppiato God of War su Steam salendo a 1 milione di copie vendute, ma questo è soltanto l'inizio: stando a quanto riportato dalle pagine di Steam, Helldivers 2 è nella top 15 dei titoli più giocati e venduti.

D'altronde, lo stesso Helldivers 2 è il primo gioco Sony a raggiungere i 100 mila utenti connessi su Steam. Di conseguenza, i dati relativi all'incredibile successo del prodotto in questione sorprendono davvero poco. L'ultimo gioco targato Arrowhead Game Studios va a caccia del posto più alto del podio con 155.926 utenti attivi su Steam quest'oggi, di cui 112.353 al momento. Che dire, invece, per gli altri 14 nomi? Ecco l'elenco completo:

Counter-Strike 2; Palworld; Dota 2; PUBG Battlegrounds; Apex Legends; Grand Theft Auto V; Naraka Bladepoint; Baldur's GAte 3; Rust; Call of Duty; Granblue Fantasy Relink; Hellidvers 2; Lethal Company; Wallpaper Engine; Enshrouded.

Helldivers 2 è secondo a nomi del calibro di Call of Duty, Baldur's Gate, Palworld e altre IP popolarissime nel mercato videoludico di Steam. Tuttavia, l'ultima produzione pubblicata da Sony sta riscuotendo ancora un successo straordinario. E voi cosa ne pensate? Siete alle prese con una nuova avventura in Helldivers 2? Non esitate a farcelo sapere qui sotto nei commenti.