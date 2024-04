Helldivers 2: sia fix che update sono fondamentali per tenerlo rilevante, dice Arrowhead

Sin dal lancio avvenuto lo scorso 8 febbraio su PC e PlayStation 5, Helldivers II ha ricevuto e continua ad accogliere costanti aggiornamenti, che si trattasse di nuovi contenuti o di migliorie a quanto già disponibile. Per Arrowhead Game Studios è questo il modo per mantenere rilevante sul mercato l'apprezzato TPS multiplayer.

E' questo il pensiero di Johan Pliestedt, CEO di Arrowhead, che in un intervento su Reddit sottolinea quanto sia importante proseguire sia con i fix che con gli update per il gioco: "Per dare un po' di contesto, Arrowhead è una società indipendente che appartiene alle persone che lavorano al suo interno, non è influenzata dagli azionisti in senso tradizionale. Ovviamente abbiamo una grande partnership con Sony con la quale concordiamo gli obiettivi da raggiungere ed altri dettagli, ma non ci sono forzature e non dobbiamo sottostare a determinati requisiti", esordisce il CEO.

"Vogliamo offrire il meglio dell'industria - prosegue Pilestedt - e stiamo dunque bilanciando i nostri sforzi tra l'aggiunta di nuovi contenuti e la risoluzione di problemi preesistenti. E' facile dire 'aggiusta senza aggiungere', ma la realtà competitiva dell'industria ci dice che dobbiamo fare entrambe le cose per restare rilevanti. Stiamo cercando di capire come fare, ci sono elevate aspettative e richieste nei confronti dello studio ed abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi, ma abbiamo un solo obiettivo: rendere questo gioco il miglior live-service che abbiate mai visto".

Pilestedt ha infine incluso il suo intervento con una precisazione: "Per favore non considerate questo post come una difesa, sappiamo che possiamo fare meglio come studio. Volevo semplicemente dire che l'industria videoludica è una bestia complessa. Dobbiamo restare rilevanti ed intrattenere tutti nel frattempo che continuiamo ad aggiustare roba. Le aspettative dei nostri amici di PlayStation sono piuttosto chiare: 'fate grandi giochi per i fan, ci fidiamo di voi'". Continueremo dunque a vedere costanti novità in futuro per il gioco, come ad esempio il fix per risolvere il glitch dei super crediti infiniti in Helldivers 2.

Tra le future novità, invece, Arrowhead non esclude il possibile arrivo delle armi da mischia in Helldivers 2, anche se per il momento non ci sono ancora piani concreti in merito.

