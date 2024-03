Helldivers 2, il fuoco amico non se ne andrà: 'È fondamentale' per Arrowhead

Tra i numerosi aspetti del gameplay di Helldivers II c'è anche il fuoco amico, feature non esattamente tra le più amate dai giocatori a causa dell'azione spesso frenetica che caratterizza le partite. Ma se siete tra coloro che non lo apprezzano, purtroppo non potete fare altro che accettare la sua presenza.

Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Game Studios, considera il fuoco amico un elemento fondamentale dell'esperienza offerta da Helldivers II e, per tale motivo, non verrà rimosso o modificato in futuro nonostante le lamentele di alcuni giocatori. "Il mondo di gioco che abbiamo concepito deve essere consistente, pertanto il fuoco amico deve esserci. Se i tuoi proiettili possono uccidere i nemici, ed i nemici possono ucciderti, allora per logica i tuoi proiettili devono essere in grado di uccidere anche i tuoi amici. Questo tipo di design è intrinsecamente sistematico, con regole che si applicano a tutto ciò che il mondo di gioco offre salvo alcune eccezioni", spiega Pilestedt nel corso di un'intervista con PlayStation Blog.

Per il CEO la credibilità e la consistenza sono fattori cruciali per l'esperienza offerta da Helldivers II, ecco dunque perché il fuoco amico è una meccanica destinata a rimanere così come è stata programmata. Intanto una nuova fazione potrebbe presto arrivare in Helldivers 2, come suggerito da alcuni strani raggi blu comparsi nei campi di battaglia.

Per quanto riguarda invece il successo commerciale del TPS multiplayer, Helldivers 2 è stato il gioco più venduto a febbraio 2024, con numeri non troppo distanti da quanto registrato da Marvel's Spider-Man 2 nelle sue prime settimane di vendita.

