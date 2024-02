Helldivers 2, il Game Director parla dei problemi al lancio: presto un hotfix su PS5 e PC

Siamo giunti al tanto atteso momento dell'uscita di Helldivers 2, il progetto action TPS realizzato da ragazzi di Arrowhead Game Studios. Quello di Helldivers 2 è stato un grande lancio, partendo con il piede giusto grazie alle ottime vendite su Steam. Lo Shooter di Sony sta andando quindi molto bene, ma il titolo non è di certo esente da difetti.

Quest'oggi sono sopraggiunte le prime recensioni negative di Helldivers 2 su Steam per i problemi tecnici e l'anti-cheat, il tallone d'Achille di molte IP rilasciate anche sull'ecosistema PC. Al momento della stesura di questa notizia, il titolo presenta un totale di 4978 valutazioni, le quali hanno portato il gioco lanciato ufficialmente quest'oggi ad avere una valutazione "nella media". Tuttavia, alla luce dei problemi riscontrati da numerosi utenti, il Game Director di Helldivers 2, Mikael Eriksson, ha rilasciato un comunicato nel quale parla di quanto accaduto al day one.

Tramite un post via X pubblicato dall'account di Arrowhead Game Studios, sappiamo che il team è alle prese con un corposo aggiornamento di Helldivers 2. Dopo aver lavorato nelle retrovie ad un miglioramento del matchmaking e alla risoluzione di numerosi crash segnalati dai giocatori, lo studio di sviluppo si è detto pronto a poter lavorare ad ulteriori cambiamenti da rilasciare il più presto possibile.

Tuttavia, c'è un fatto interessante in tal senso: come dichiarato dallo stesso portavoce della software house, tale hotfix verrà prima distribuito su Steam, e solo in seguito anche per PS5. Non sono state spiegate le ragioni dietro la suddetta decisione: si tratta di un problema relativo alla versione per l'ammiraglia di casa Sony, o ad una questione prettamente burocratica per il rilascio di un aggiornamento sulle console PlayStation? Si attendono maggiori dettagli in tal senso.