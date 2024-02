Helldivers 2: giocatori farmano risorse e abbandonano le quest, hanno un impatto negativo?

Nel mentre un video leak ha anticipato l'arrivo dei mech in Helldivers 2, gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios sono intervenuti sulle pagine di reddit per chiarire una particolare situazione riguardante gli utenti dediti al farming.

Chi farma in Helldivers sono quegli utenti che si uniscono alle missioni di gioco, acquisiscono risorse e se ne vanno prima che l'operazione sia completata, ripetendo il processo all'infinito. La community si è quindi interrogata se questo avesse un impatto negativo sulle campagna di liberazione dei pianeti.

Un membro dello staff di Arrowhead ha scritto al riguardo sul server Discord ufficiale del gioco, affermando erroneamente che i giocatori che abbandonano le operazioni a metà strada stavano accumulando perdite nella battaglia galattica a cui tutti i giocatori contribuiscono. Questo, prevedibilmente, ha innescato un'accesa discussione all'interno della community. Un altro membro del team di comunicazione, tuttavia, ha successivamente chiarito che quanto affermato dal collega non era corretto e che abbandonare un'operazione in corso non fa avanzare le percentuali dei nemici. "Evil-Bosse", il membro di Arrowhead che ha diffuso le informazioni errate, ha ammesso l'errore e si è scusato per aver condiviso accidentalmente la sua propaganda disfattista.

Se siete interessati ad approfondire l'esclusiva Sony disponibile ora su PC e PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Helldivers 2.