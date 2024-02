Helldivers 2: giocatori non si disconnettono per evitare le code, Arrowhead interviene

Nel mentre i fan Xbox sognano di vedere arrivare Helldivers 2 sulle console Microsoft, lo shooter di Sony e Arrowhead continuano a macinare numeri incredibili su PlayStation 5 e soprattutto PC. I server online del titolo sono andati in sovraccarico negli ultimi giorni, e a contribuire ai problemi ci sono alcuni utenti "furbetti".

A quanto pare, molti giocatori decidono di non disconnettersi dal gioco, anche quando non sono attivi. In questo modo, questi utenti in AFK (Away From Keyboard) non sono costretti ad attendere le lunghe code online, ed al contempo impediscono a molti altri di connettersi all'infrastruttura multiplayer di Helldivers 2.

Gli sviluppatori svedesi di Arrowhead Game Studios stanno lavorando duramente per espandere la struttura dei server di Helldivers 2 dallo scorso venerdì, ma presto implementeranno anche un sistema per cacciare i giocatori che vanno AFK e che furbescamente evitano le code. Il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha confermato l'intenzione dello sviluppatore di aggiungere il sistema tramite un post su X|Twitter, rispondendo alla richiesta di un fan che chiedeva un timeout per i giocatori in AFK. "D'accordo, ne ho già parlato al team", ha scritto. Lo studio ha confermato sul server Discord ufficiale di Helldivers che domani, martedì 20 febbraio, arriverà una patch per risolvere i problemi di "accesso, matchmaking e carico del server", con ulteriori miglioramenti in arrivo"nel corso i giorni e le settimane a venire".

Helldivers 2 ha persino superato il picco di utenza di GTA 5 su Steam, e si sta rivelando una hit inaspettata per Sony.