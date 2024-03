Helldivers 2 è stato il gioco più venduto a febbraio in Europa, insegue Spider-Man 2

Secondo gli ultimi dati riportati da GSD, nel mese di febbraio sono stati venduti in tutta Europa 16.74 milioni di videogiochi. Si tratta di un aumento del 21,2% rispetto allo scorso anno, quando peraltro è stato pubblicato Hogwarts Legacy. Tuttavia, c'è da considerare il fatto che quest'anno sia stato bisestile.

Il gioco più importante del mese di febbraio è stato Helldivers 2 di Sony, che ha ottenuto un successo oltre le aspettative. Il gioco è stato pubblicato contemporaneamente su PC e PS5 e oltre il 56% delle vendite proviene dagli utenti PC. Le cifre sono aumentate del 70% nella seconda settimana, poi di oltre il 3% nella terza settimana. Da allora c'è stato un lieve rallentamento, con un calo delle vendite del 28% nella quarta settimana. Solitamente, le vendite della maggior parte dei giochi diminuiscono dopo una settimana, con cali compresi tra il 60 e l’80%. Dopo quattro settimane le vendite di Helldivers 2 sono inferiori del 5% rispetto a quelle ottenute dal precedente blockbuster di Sony, Marvel's Spider-Man 2. Ovviamente non va dimenticato che il titolo Insomniac è stato lanciato ad un prezzo superiore e che è uscito soltanto su console PS5.

EA Sports FC 24 continua a fare bene e si piazza in quarta posizione, mentre Final Fantasy 7 Rebirth conquista il gradino più basso del podio in terza posizione. Rispetto a Final Fantasy XVI, uscito lo socrso anno, le vendite al lancio della nuova iterazione della serie JRPG sono aumentate di poco meno del 4%. Un'altra new entry in classifica è Skull and Bones di Ubisoft, che occupa il nono posto. Le prime tre settimane sono inferiori del 30% rispetto a quelle di Sea of Thieves nello stesso periodo a marzo 2018. Fuori dalla Top Ten c'è Suicide Squad: Kill The Justice League al dodicesimo posto, e nella top 20 troviamo anche Mario vs Donkey Kong che debutta al quindicesimo posto e Pacific Drive arriva al diciottesimo posto. Vale anche la pena sottolineare che Palworld, che ha ottenuto grandi risultati a febbraio, non è incluso in questi dati poiché lo sviluppatore non è monitorato da GSD.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su