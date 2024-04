Helldivers 2 e il glitch per ottenere Super Crediti infiniti: Arrowhead lavora al fix

Spesso e volentieri si è parlato delle microtransazioni di Helldivers 2, che a detta di molti giocatori sono poco invasive e non influenzano negativamente l'esperienza di gioco. Sembrerebbe però che molti utenti stiano approfittando di un glitch per accumulare le monete premium, danneggiando il team di sviluppo.

Sui social si stanno infatti diffondendo filmati che spiegano nel dettaglio come sfruttare un glitch dello sparatutto in terza persona al fine di accumulare enormi quantità di Super Crediti, la valuta premium di Helldivers 2 che può essere ottenuta sia in maniera casuale nel corso delle missioni che tramite microtransazioni. Dal momento che si tratta di una fonte di guadagni molto importante per il team di sviluppo, poiché consente l'acquisto di skin e Battle Pass, una situazione simile è molto pericolosa e rischia di danneggiare in modo serio il lavoro dello studio.

Fortunatamente, sembrerebbe che Arrowhead Game Studios sia a conoscenza della problematica e stia lavorando ad un aggiornamento che possa mettere fine a questo glitch. Non si è invece parlato delle possibili conseguenze per coloro i quali stanno sfruttando la falla del gioco per ottenere questo vantaggio, ma non possiamo escludere che in futuro assisteremo ad un'ondata di ban.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha annunciato modifiche ai danni da fuoco di Helldivers 2, considerati troppo bassi.

