Helldivers 2, guerra ai problemi più gravi: in arrivo importanti patch su PC e PS5

Nel frattempo che il suo successo cresce sempre di più, con Helldivers 2 che ha superato il picco d'utenti di GTA 5 su Steam, Arrowhead Game Studios continua a lavorare duramente per risolvere tutti i problemi maggiori del suo apprezzato TPS multiplayer cooperativo. E attraverso Discord, gli autori rivelano le loro prossime mosse.

Arrowhead intende pubblicare una serie di patch nei prossimi giorni volte a perfezionare Helldivers II eliminando le sue criticità più gravi sia su PC che su PlayStation 5. La prima di queste è dietro l'angolo, confermata per il 21 febbraio 2024, alla quale ne seguiranno altre ancora un poco alla volta. "Questa settimana abbiamo in programma migliorie per i problemi più gravi del gioco quali matchmaking, login e capienza dei server. Domani vedrete un update per PC e PS5 ma sappiate che non basterà per risolvere tutti i problemi. Apporteremo invece miglioramenti costanti nei giorni e settimane a venire", conferma Arrowhead aggiungendo che "stiamo tutti lavorando sodo per assicurarci che il gioco sia un luogo stabile attraverso il quale diffondere democrazia in ogni pianeta della galassia. Vi ringraziamo come sempre".

Proprio la questione server continua ad essere una delle più complicate nonostante i precedenti interventi multipli di Arrowhead per aumentarne la capienza, al punto che numerosi giocatori di Helldivers 2 non si disconnettono per evitare code in seguito. Nei prossimi giorni, dunque, scopriremo quanto sarà significativo l'impatto delle patch promesse dagli sviluppatori, nella speranza che possano risolvere il grosso dei problemi fin qui riscontrati.