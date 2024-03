Helldivers 2 guida la classifica dei giochi più venduti in UK a febbraio 2024

A pochi giorni dalla fine del mese di febbraio 2024, sono emersi i dati di vendita relativi al Regno Unito, i quali ribadiscono per l'ennesima volta il successo ottenuto da Helldivers 2.

Ecco di seguito la classifica dei dieci giochi più venduti in UK lo scorso mese:

Helldivers 2 (Sony) EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Suicide Squad: Kill The Justice League (Warner Bros) Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Skull and Bones (Ubisoft) The Last of Us Part 2: Remastered (Sony) Persona 3 Reload (SEGA)

Come al solito, occorre specificare che i dati pubblicati da GSD non possono essere considerati affidabili al 100%, poiché nel conteggio delle copie vendute non vengono incluse quelle digitali delle produzioni Nintendo e 505 Games, oltre che di altre piccole realtà dell'industria videoludica.

Passando invece alla classifica hardware, PS5 continua ad occupare il primo posto, sebbene vi sia un calo delle vendite del 2% rispetto al mese precedente e del 28% rispetto allo scorso anno. Tale tendenza riguarda le vendite di tutte le macchine da gioco, incluse Nintendo Switch e Xbox Series X|S, che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione in classifica.

