Helldivers 2: guida ai migliori Stratagemmi per sconfiggere Terminidi e Automaton

In Helldivers 2 è possibile accedere ad una quantità spropositata di Stratagemmi, ossia armi pesanti, postazioni e attacchi dall'alto che si possono attivare nel corso della missione. Ma quali sono quelli più efficaci? Scopriamolo insieme.

Lanciagranate GL-21 (6.000 Crediti)

Questa speciale arma pesante è una delle vostre migliori alleate durante le attività contro i Terminidi in Helldivers 2. I punti deboli degli insetti giganti dello sparatutto sono particolarmente vulnerabili alle esplosioni e con un gadget del genere è possibile colpirli duramente. Oltre ad essere utili in combattimento, i lanciagranate sono fondamentali quando si tratta di distruggere nidi, poiché in una manciata di secondi permettono di far saltare in aria numerose postazioni senza ricorrere alle granate.

Campo di mine antiuomo MD-6 (1.500 Crediti)

Quando ci si ritrova a combattere contro numerosi bersagli poco corazzati o si affronta una missione di difesa dell'area, il Campo di mine antiuomo MD-6 è il vostro migliore alleato in Helldivers 2. Una volta attivato, questo Stratagemma fa sì che vengano sparse per tutta l'area numerose mine che esplodono al contatto. L'unico inconveniente risiede nel fatto che le mine possono far saltare in aria anche voi o i vostri compagni, quindi vanno utilizzate con grande attenzione.

Cane da guardia AX/AR-23 (7.500 Crediti)

Se avete bisogno di un po' di fuoco di supporto, allora dovreste optare per il Cane da guardia AX/AR-23, una delle svariate versioni del drone che è equipaggiato con il fucile d'assalto Liberatore. Si tratta di uno zaino dal quale fuoriesce un piccolo drone armato che vi starà sempre vicino e sparerà ai bersagli a vista, fornendovi così un piccolo aiuto contro i nemici.

Relay generatore di scudi FX-12 (9.000 Crediti)

Quando il vostro problema sono gli Automaton o i Terminidi che sparano bile, dovreste provare ad utilizzare il Relay generatore di scudi FX-12. Una volta richiamato lo Stratagemma, viene creata un'enorme bolla che funge da scudo per quello che riguarda tutti i proiettili in arrivo, ma al tempo stesso consente a chi è al suo interno di colpire gli avversari. Ovviamente se contro di voi ci sono prevalentemente nemici che attaccano corpo a corpo questo Stratagemma vi servirà a poco.

Sentinella con mortaio A/M-12 (7.000 Crediti)

Tutte le torrette automatiche in Helldivers 2 sono incredibilmente utili, ma risultano anche pericolose poiché attaccano i bersagli senza curarsi del fatto che tra loro e il nemico potrebbero esserci i vostri alleati o persino voi. L'unico Stratagemma di questa categoria che non presenta questa problematica è la Sentinella con mortaio A/M-12, che ha una cadenza di fuoco bassa e colpisce i bersagli più lontani con proiettili esplosivi in grado di danneggiare anche i nemici con la corazza più spessa.

Laser orbitale (si sblocca al Livello 15)

Che vi troviate di fronte ad Automaton o Terminidi, il Laser orbitale è uno dei vostri alleati migliori. Una volta richiamato, questo Stratagemma inizia a sparare un raggio laser che infligge ingenti danni a qualsiasi tipo di nemico, che si tratti di quelli più fragili o di quelli con le difese più alte. Se volete eliminare un bersaglio in particolare, assicuratevi di lanciare con grande precisione la granata-segnalatore.

Cannone automatico AC-8 (7.000 Crediti)

Se siete alla ricerca di un'arma pesante che possa aiutarvi a penetrare le corazze degli avversari più resistenti o a distruggere i veicoli degli Automaton, allora dovete puntare tutto sul Cannone automatico AC-8. Si tratta di un grosso fucile i cui proiettili possono trapassare il metallo dei robot e le protezioni dei Terminidi senza troppi problemi, sebbene si tratti di un'arma che rallenta e richiede del tempo per poter essere ricaricata.

Bomba a grappolo Eagle (4.000 Crediti)

A meno che non vi troviate di fronte ad avversari che necessitano di armi dall'alto potenziale offensivo per poter essere eliminati, la Bomba a grappolo Eagle può tirarvi fuori dai momenti più difficili. Si tratta di un bombardamento che copre un'area piuttosto vasta e risulta incredibilmente efficace quando bisogna liberarsi di un piccolo esercito formato da nemici semplici, di quelli che non godono di particolari protezioni.

Attacco orbitale di precisione (disponibile subito)

Si tratta dell'esatto opposto della Bomba a grappolo Eagle, poiché questo Stratagemma di Helldivers 2 è l'ideale per chi vuole far fuori un singolo bersaglio che richiede un bel po' di potenza di fuoco per cadere al tappeto. L'Attacco orbitale di precisione consiste in un unico proiettile sparato dal vostro Destroyer che annienta in un colpo qualsiasi minaccia media, danneggiando seriamente quelle più pericolose e grosse (purché il segnalatore venga posizionato correttamente). Da non sottovalutare è il fatto che gli utilizzi di questo Stratagemma sono illimitati ed è sufficiente attendere 100 secondi tra un uso e l'altro.

Bomba Eagle da 500Kg (Si sblocca al Livello 15)

Chiudiamo con quello che è, almeno per il momento, lo Stratagemma più forte tra quelli disponibili in Helldivers 2. Questo esplosivo ha un funzionamento molto simile a quello dell'Attacco orbitale di precisione, ma copre un'area più ampia ed è in grado di eliminare in un solo colpo qualsiasi tipo di nemico, anche i più resistenti. L'unico inconveniente risiede nel fatto che la Bomba Eagle da 500 Kg può essere utilizzata una sola volta nel corso della missione, quindi bisogna riflettere molto bene su quando farne uso.

