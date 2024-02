Helldivers 2, macché IA: c'è un Game Master 'umano' a gestire la Guerra Galattica!

Dietro all'incredibile successo di Helldivers 2 si cela un mistero che il team Arrowhead ha deciso di svelare solo adesso: il Director Johan Pilestedt spiega infatti che il 'grande schema' della Guerra Galattica dello shooter spaziale viene gestito da un singolo sviluppatore nel ruolo di Game Master!

Dalle colonne di PCGamer, il CEO di Arrowhead spiega infatti che "nel nostro team abbiamo uno sviluppatore nel ruolo di Game Master, Joel è una persona che controlla molti aspetti dell'esperienza di gioco complessiva. Ci serviva un Game Master per evolvere continuamente il titolo in base all'andamento delle partite, è una figura chiave che si occupa di tenere una sorta di 'tabella di marcia' ma preferiamo non svelare altri dettagli del suo lavoro per non rovinarvi la sorpresa".

A detta di Pilestedt, il Game Master di Helldivers 2 "prende molto sul serio il suo incarico"... e non potrebbe essere altrimenti, in ragione del grande interesse suscitato nella community e dell'attesa per l'arrivo dei mech al centro degli ultimi leak di Helldivers 2. Spetta a Joel, infatti, determinare il corso della Guerra Galattica, ad esempio nella scelta delle attività giornaliere e del fronte d'attacco dei nemici.

Prima di lasciarvi ai commenti, e di scoprire le sorprese che hanno in serbo per noi i ragazzi degli studi Arrowhead (e Joel!), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Helldivers 2.