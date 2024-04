Helldivers 2, importante novità: il sistema di ricompense sarà presto rivisto

Nel frattempo che gli Automaton sono tornati in Helldivers 2 più forti che mai, Arrowhead Game Studios si prepara ad ulteriori novità e cambiamenti per il suo apprezzato TPS cooperativo, promettendo in particolare una revisione per l'attuale sistema di ricompense.

A confermarlo è Twinbeard, community manager di Arrowhead Game Studios che assicura il futuro arrivo di un rinnovato sistema di ricompense soprattutto per quanto riguarda le Medaglie date ai giocatori dopo aver completato ogni obiettivo principale del gioco. Come ammesso anche dallo stesso Twinbeard, l'attuale sistema "è stato molto lento oppure ha funzionato in più occasioni a fasi alterne", una situazione che di conseguenza ha creato non pochi problemi tra gli utenti, che in più casi hanno ricevuto in ritardo oppure non hanno proprio ricevuto le Medaglie promesse al termine di ogni obiettivo.

Twinbeard ha confermato che le Medaglie relative agli ultimi ordini dovrebbero essere state spedite tutte correttamente dopo i ritardi, assicurando infine che "in futuro effettueremo una revisione dell'attuale sistema che gestisce tali richieste in quanto, onestamente, è affidabile quanto un orologio ad energia solare a Malevelon Creek". Ancora non è chiaro con quali tempistiche arriverà tale rinnovo, ma in ogni caso si tratta di una novità importante per tutti gli appassionati di Helldivers II che, in questo modo, potrebbero non avere più problemi con le prossime ricompense.

Prosegue intanto il successo commerciale: Helldivers 2 è stato il gioco più venduto in UK a marzo 2024, superando l'agguerrita concorrenza di EA Sports FC 24.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su