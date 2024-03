Helldivers 2 inarrestabile: oltre 400mila giocatori ancora attivi su Steam

Helldivers II si sta rivelando uno dei più grossi successi di questi primi mesi del 2024. Secondo alcune stime dell'analista Christopher Dring Helldivers 2 potrebbe aver già venduto 5 milioni di copie, e nel frattempo la sua popolarità su Steam si mantiene alle stelle.

Stando ai dati di SteamDB, nel weekend del 9 e 10 marzo 2024 il TPS multiplayer di Arrowhead Game Studios ha raggiunto circa 411.000 giocatori attivi contemporaneamente, un dato molto vicino al record assoluto di 458.709 utenti registrato oltre due settimane prima. Ciò significa che la produzione targata Sony sta continuano a tenere i giocatori incollati allo schermo e il suo successo non sembra destinato a diminuire considerevolmente nel breve termine.

Di sicuro i continui update e migliorie apportate dallo studio svedese nelle settimane successive al lancio, avvenuto lo scorso 8 febbraio non solo su PC ma anche su PlayStation 5, stanno dando un importante contributo alla popolarità di Helldivers II. Tra le ultime novità più gradite, ad esempio, sono finalmente arrivati i mech in Helldivers 2, a lungo richiesti dai fan che possono ora sbloccarli all'interno del gioco e usarli in missione. E chissà quali altre sorprese ancora ha in serbo Arrowhead Game Studios per tutti i giocatori.