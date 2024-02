Helldivers 2 è in italiano, serve PlayStation Plus per giocare online?

È inutile negarlo, Helldivers 2 è il fenomeno del momento e sta attirando sui suoi server così tanti giocatori da far collassare l'intera infrastruttura online. Ma il gioco è in italiano? Si può giocare senza un abbonamento? Scopriamolo insieme.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, Helldivers 2 è interamente localizzato in italiano. Questo significa che potrete godervi le vostre avventure in giro per lo spazio sia con i sottotitoli che con il doppiaggio in lingua italiana. Si tratta di una scelta inaspettata, ma che i videogiocatori italiani apprezzeranno senza alcuna ombra di dubbio.

Per quel che riguarda invece le funzionalità online di Helldivers 2, che è un gioco prevalentemente multiplayer, è fondamentale un abbonamento a PlayStation Plus solo per giocare in coop online su PlayStation 5. Senza un abbonamento, quindi, potrete giocare esclusivamente da soli. Se invece avete acquistato lo sparatutto in terza persona su PC tramite Steam, sappiate che potete giocare anche online senza la necessità di un abbonamento a PlayStation Plus attivo.

Se state per iniziare a giocare il titolo Arrowhead Game Studios, magari perché avete appena appreso che è interamente in italiano, vi suggeriamo di dare anche un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Helldivers 2, così da accumulare la valuta premium, cooperare con gli altri giocatori e sfruttare alcune meccaniche di gameplay nascoste.