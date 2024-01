Helldivers 2: la lotta per la Super Terra ha inizio nel trailer dello State of Play

In apertura dello State of Play, il team Arrowhead ci ha ricordato l'imminente arrivo di Helldivers 2 su PC e PlayStation 5 con un trailer davvero esplosivo che ben testimonia la natura dell'esperienza interattiva da vivere in questo ambizioso shooter spaziale.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla software house svedese ci immerge nelle atmosfere sci-fi di Helldivers 2 per darci modo di familiarizzare con le tante tipologie di unità, nemici, armi ed equipaggiamenti che andranno a tratteggiare la battaglia tra i difensori della Super Terra, i Terminant e i loro alleati robotici, gli Automi.

In questo teatro di battaglia su scala cosmica, il nostro compito sarà quello di servirci dei numerosi strumenti strategici offerti dalla Mappa Galattica dell'Alto Comando della Super Terra per seguire le direttive sulle priorità della campagna bellica, il tutto nella speranza di consolidare le posizioni della propria fazione e di arginare l'avanzata degli avversari.



Il tripudio di insetti alieni ed esplosioni di Helldivers 2 partirà l'8 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video di Helldivers 2 dedicato ai Veterani d'Acciaio.