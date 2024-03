Helldivers 2: il modo migliore per proteggersi dalle bombe? Abbracciate i vostri compagni

Nel mentre il Game Master Joel si gode le sue 10 milioni di vittime sul pianeta Mort, i giocatori di Helldivers 2 che contribuiscono alle sorti della Guerra Galattica hanno scoperto un sorprendente metodo per proteggersi dall'esplosione delle bombe.

Come la maggior parte dei giocatori di Helldivers 2 saprà, nel gioco sono presenti numerose emote che solitamente vengono utilizzate per comunicare e per puro divertimento. Una di queste è un abbraccio, e a quanto pare può essere utilizzata per scopi molto pratici sul campo di battaglia.

Come potete osservare dando uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, chi utilizza un generatore di scudo per evitare i danni da esplosione di una bomba può "invitare" dietro la protezione un proprio compagno tramite l'emote dell'abbraccio. In questo modo, un solo generatore di scudo sarà in grado di offrire riparo a due utenti che condivideranno un momento di sano affetto. In ogni caso, bisognerà prestare molta attenzione: l'emote ha una durata limitata e basterà poco per sbagliare il tempismo e subire i danni dell'esplosione. Avete già sperimentato questa "tattica" sul campo di battaglia di Helldivers 2?

Nell'attesa di venire a conoscenza di altre scoperte sorprendenti come questa, le vendite di Helldivers 2 continuano a crescere senza sosta, specialmente negli USA.