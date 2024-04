Helldivers 2 non avrà una feature richiesta dai fan: il transmog non sarà presente

Il team di Arrowhead è sempre pronto ad accogliere a braccia aperte le critiche mosse dai fan: come ufficializzato negli scorsi giorni, il sistema di ricompense il Helldivers 2 sarà presto rivisto, seguendo la serie di cambiamenti apprezzati dalla community. Tuttavia, c'è una richiesta che non verrà esaudita: Helldivers 2 non avrà le transmog.

La conferma della spiacevole - per molti - notizia giunge direttamente dal CEO del team di sviluppo, Johan Pilestedt, che attraverso il proprio account X ha fatto sapere che la feature di cui sopra non approderà nel titolo. "Non faremo le transmog. Non ha senso: l'equipaggiamento ha un aspetto diverso perché ha effetti diversi". È con queste parole che la figura di vertice della compagnia ha introdotto la questione dell'assenza della funzionalità in questione. Nonostante gli arricchimenti in Helldivers 2 con i nuovi potenziamenti per i moduli della nave, dunque, la possibilità di modificare esteticamente il proprio equipaggiamento non è in alcun modo nei piani degli sviluppatori.

"Scambiare l'uno con l'altro è come avere una mela che sa di pancetta o il contrario". Sebbene questa meccanica in-game sia stata richiesta da più utenti, Helldivers 2 rinuncia alle transmog, almeno per il momento. Ci sarà mai un cambio di idea da parte del CEO e, di conseguenza, da Arrowhead Game Studios? Non ci resta che aspettare per poterlo sapere con assoluta certezza,

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.