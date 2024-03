Helldivers 2, non usate le palle di neve come arma: fanno crashare il gioco!

Tra i tanti dettagli di Helldivers II c'è anche la possibilità di fare palle di neve quando ci si ritrova sugli scenari innevati. Guai però ad utilizzarle come se fossero un'arma da lanciare, in quanto causano il crash della partita.

A confermarlo è stata Arrowhead Game Studios attraverso il canale Discord ufficiale di Helldivers II, dove fa presente ai giocatori del problema e chiedendo dunque loro di non usare in modo improprio tale oggetto in modo così da evitare l'insorgere del grosso problema tecnico: "Siamo a conoscenza di un crash causato dal raccogliere e poi lanciare palle di neve. Speriamo di poter risolvere questo problema nel prossimo futuro, ma fino ad allora vi chiediamo di non lanciarle!", afferma il community lead Baskinator riguardo uno dei bug più curiosi dell'apprezzato TPS multiplayer cooperativo.

Le battaglie a suon di palle di neve dovranno dunque aspettare almeno fino a quando Arrowhead non avrà corretto il problema attraverso una futura patch. Al contrario, come già confermato in precedenza dallo studio svedese, il fuoco amico non se ne andrà da Helldivers 2 nonostante le lamentele dei giocatori, in quanto gli sviluppatori lo considerano un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco.

Intanto Helldivers 2 si è rivelato un grandissimo successo in Italia, riuscendo anche a superare le vendite di EA Sports FC 24 nel mese di febbraio.

