Helldivers 2 non è su Xbox: 'Non ha senso ma lo capisco', dice Phil Spencer

Pubblicato lo scorso 8 febbraio su PlayStation 5 e PC, Helldivers 2 si sta rivelando un grande successo superiore anche alle aspettative di Sony e Arrowhead Game Studios. E trattandosi di una produzione PlayStation, il TPS cooperativo non è arrivato su Xbox Series X/S.

Nel corso di un'intervista con Game File di Stephen Totilo, Phil Spencer ha parlato anche del concetto di esclusività di cui non sembra essere un grande fan: il CEO di Microsoft Gaming ha infatti dichiarato che gli piacerebbe un giorno vedere i giochi PlayStation e Nintendo anche su Xbox, sebbene sia consapevole che un'eventualità del genere è estremamente remota. Per approfondire il suo pensiero Spencer parla proprio di Helldivers II.

"Se guardo Helldivers II, che è un grande gioco, non sono sicuro che il fatto che non sia su Xbox sia d'aiuto per il settore, in questi casi si inventano sempre scuse per dire che in qualche modo questo ha giovato a qualcuno da qualche parte", questo il pensiero di Spencer che sostiene come la mancanza di un gioco come l'opera Arrowhead su Xbox non ha senso.

Al tempo stesso però, il numero uno della divisione Gaming di Microsoft comprende bene il motivo per cui certi giochi vengono prodotti in esclusiva: "Lo capisco, il gaming su console ha un'eredità dalla quale traiamo beneficio pubblicando giochi in esclusiva senza distribuirli altrove. Facciamo anche noi la stessa cosa".

In ogni caso Microsoft ha confermato ufficialmente che quattro esclusive Xbox arriveranno su altre console, allargando così i propri orizzonti.