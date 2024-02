Helldivers 2 fa un passo indietro su PC: rimossa l'ultima patch a causa di problemi

Continuano i problemi per Helldivers 2, l'ottima esclusiva per PS5 e PC che sta soffrendo parecchio a causa dell'instabilità dei server, dovuta ai troppi utenti connessi contemporaneamente. A tal proposito, nelle ultime ore abbiamo assistito alla rimozione della più recente patch della versione PC, che stava creando qualche disagio ai giocatori.

Nel corso della giornata di ieri, ossia lunedì 12 febbraio 2024, Arrowhead Game Studios ha pubblicato un update con l'obiettivo di migliorare il matchmaking di Helldivers 2 e mettere una pezza al fastidioso problema delle ricompense, che non venivano assegnate al termine di alcune missioni. Purtroppo, però, l'aggiornamento ha sistemato alcune criticità e ne ha introdotte altre, dal momento che gli utenti PC si sono ritrovati con un peggioramento consistente delle prestazioni.

Proprio per questo motivo, il team di sviluppo si è visto costretto a fare un passo indietro, riportando lo sparatutto in terza persona alla versione precedente, in attesa di poter pubblicare una nuova versione della patch, ovviamente priva dei problemi relativi al framerate. Tale processo non dovrebbe coinvolgere il fix per le ricompense di fine missione, che verranno correttamente distribuite d'ora in poi. Va inoltre precisato che la questione non ha afflitto la versione PlayStation 5, sulla quale l'aggiornamento funziona perfettamente e non ha richiesto quindi un rollback come su PC.

In attesa della definitiva soluzione ai problemi dei server, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Helldivers 2.