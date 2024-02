Helldivers 2, la prima patch arriva su PS5: Arrowhead difende l'anti-cheat su Steam

Dopo essersi tolti la soddisfazione di aver tolto a Palworld il primato di titolo più giocato su Steam con Helldivers 2, gli studi Arrowhead lanciano la prima patch dello shooter spaziale su PS5 e difendono la propria scelta di adottare GameGuard come sistema anti-cheat su PC.

Il primo aggiornamento post-lancio che porta Helldivers 2 alla versione 1.000.004 su piattaforme Sony di attuale generazione integra tutta una serie di migliorie per le funzionalità del matchmaking e risolve i crash segnalati dagli utenti della prima ora che hanno deciso di imbracciare virtualmente il fucile per difendere la Super Terra dai Terminidi e dai loro alleati spaziali.

Una volta avviato il rollout della patch su PS5, i ragazzi degli studi Arrowhead si sono poi occupati delle critiche mossegli da chi, su PC, polemizza per "l'invadenza" delle tecnologie DRM implementate attraverso il sistema anti-cheat GameGuard.

La software house svedese spiega che il sistema GameGuard non raccoglie alcuna informazione personale, non impatta sulle prestazioni (stando almeno a quanto emerso dai test condotti) e viene rimosso completamente dal PC una volta avviata la procedura di disinstallazione del gioco. Per l'occasione, Arrowhead ricorda che Helldivers 2 necessita su PC di un sistema anti-cheat con tecnologie DRM che agiscono a livello di Kernel in ragione della forte propensione al gameplay cooperativo dell'esperienza ludica offerta in ogni modalità e sfida proposta dal titolo.

In attesa della nostra analisi approfondita sullo sparatutto fantascientifico di Sony, sapevate che Helldivers 2 è il primo gioco Sony a superare i 100mila utenti connessi in simultanea su Steam?