Helldivers 2: nuova patch disponibile su PC e PS5, tutte le novità

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un altro aggiornamento di Helldivers 2, l'ormai noto sparatutto in terza persona i cui server stanno facendo fatica a reggere il consistente numero di giocatori connessi contemporaneamente.

Dopo il rollback della precedente patch di Helldivers 2, che ha dato qualche problema di troppo agli utenti PC, il team di sviluppo ha pubblicato un altro update sia su PlayStation 5 che su Steam. Grazie alla patch in questione, il gioco arriva alla versione 01.000.006 e vanta una migliore stabilità per quello che riguarda le prestazioni, il principale problema del precedente aggiornamento. Oltre a migliorare le performance, l'update in questione sistema alcune problematiche legate ai crash e alle disconnessioni, oltre a predisporre il gioco alle imminenti migliorie relative al matchmaking.

Insomma, sembrerebbe che le fastidiose problematiche del periodo di lancio stiano per essere definitivamente risolte e non manchi molto affinché anche il matchmaking inizi a funzionare perfettamente, senza gli errori che stanno impedendo a molti giocatori di unirsi alle lobby.

In attesa di proporvi la nostra recensione dello sparatutto in terza persona, che arriverà molto presto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i trucchi e i consigli per esportare democrazia in Helldivers 2.