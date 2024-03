Helldivers 2: una patch 'elettrizzante' risolve i problemi delle armi

Se i difensori della Super Terra si preparano all'arrivo dei veicoli in Helldivers 2, il team Arrowhead precedono il lancio di questo importante aggiornamento contenutistico pubblicando una patch 'di emergenza' che risolve un grave problema segnalato dagli appassionati dello sparatutto sci-fi.

Disponibile da oggi martedì 26 marzo su PC e PlayStation 5, l'aggiornamento che portal Helldivers 2 alla versione 1.000.104 non apporta contenuti inediti all'esperienza interattiva dello shooter multiplayer di Sony ma interviene sui problemi emersi negli ultimi giorni nell'utilizzo delle armi ARC e degli Stratagemmi basati sull'elettricità.

Una volta installata, la patch dovrebbe risolvere gli errori e i freeze emersi nell'utilizzo della torretta Tesla e delle armi ARC-3 e ARC-12 che utilizzano un munizionamento elettrico. In questo modo, chi partecipa alla Guerra Galattica può servirsi nuovamente degli Stratagemmi basati sull'elettricità, come pure del Fulminatore e del Blitzer, per 'esportare la democrazia' tra le schiere di Terminidi e dei loro alleati cibernetici.

Si tratta perciò di una patch che prepara il terreno ai futuri update contenutistici promessi dagli sviluppatori svedesi, a cominciare ovviamente dall'aggiornamento che porterà in dote i veicoli. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Helldivers 2, una piacevole e inaspettata sorpresa.

