Helldivers 2: la patch per il matchmaking è arrivata, ma solo su PC

Il lancio di Helldivers 2 non è stato dei migliori, visto che lo sparatutto in terza persona firmato Arrowhead è stato afflitto da alcune problematiche tecniche e disservizi. A distanza di un giorno dall'arrivo nei negozi, il gioco ha ricevuto il primo aggiornamento, che dovrebbe mettere una pezza ad alcuni problemi.

Come dichiarato dal team di sviluppo tramite i canali social ufficiali, è stata pubblicata una patch per la versione Steam di Helldivers 2. Sebbene il changelog non sembri essere ancora stato reso noto al pubblico, gli sviluppatori sostengono che aggiornando il titolo all'ultima versione si dovrebbero riscontrare meno problemi in fase di matchmaking. Come se non bastasse, la patch ha anche l'obiettivo di porre fine ad alcuni dei crash che stanno affliggendo i videogiocatori. Insomma, se avete acquistato il gioco su PC vi suggeriamo di aggiornare il prima possibile per avere una migliore esperienza online.

Almeno per il momento, non si hanno informazioni in merito all'arrivo dell'aggiornamento per la versione PlayStation 5, ma è molto probabile che manchino solo poche ore al suo arrivo.

