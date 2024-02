Helldivers 2: la nuova patch velocizza il login su PS5 e risolve bug e glitch

Nel mentre viene chiarito se i giocatori che farmano in Helldivers 2 abbiano un impatto negativo negli equilibri della Guerra Galattica, Arrowhead Game Studios ha da poco pubblicato una nuova patch dello shooter cooperativo, tramite cui vengono introdotti diversi accorgimenti tecnici.

Come riportano le patch note distribuite dallo studio svedese, la "velocità di accesso e i messaggi di errore" sono stati migliorati per i giocatori PS5. Inoltre, è stato introdotto il supporto per le tastiere AZERTY e il remapping delle scorciatoie da tastiera legate all'HUD della nave. I problemi risolti riguardano i Super Crediti che non venivano visualizzati dopo l'acquisto o la raccolta, l'inaccessibilità del Premium War Bond dopo l'acquisto e persino un crash che si verificava modificando il proprio grado o titolo. Sono stati risolti anche i bug che si verificavano dopo essere stati cacciati dopo essere rimasti inattivi, e sono stati arginati i glitch con cui venivano sfruttati degli stratagemmi infiniti.

C'è ancora molto lavoro da fare, ma ora che Arrowhead ha finalmente risolto i problemi di sovraccarico dei server, ci sarà sicuramente più tempo per rifinire ulteriormente l'esperienza co-op che ha catturato milioni di giocatori. Per ulteriori dettagli sui problemi noti ancora da risolvere e sui fix introdotti con l'aggiornamento odierno, vi rimandiamo al changelog della nuova patch, ora disponibile per il download su PC e PS5.