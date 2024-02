Helldivers 2, ancora problemi di accesso ai server: Arrowhead continua a lavorare

Nonostante il grande successo finora riscosso, non sono mancati problemi al lancio di Helldivers 2, con Arrowhead Game Studios che continua a lavorare sodo per risolvere ogni inconveniente emerso. Il team ha pubblicato tre hotfix volti a migliorare la situazione, ma sembra che ci sia ancora del lavoro da fare.

Nonostante gli update, infatti, ancora adesso continuano a persistere problemi ai server, con numerosi giocatori che non riescono ad accedervi oltre a non ricevere correttamente le ricompense sbloccate nel corso delle partite. Attraverso un comunicato pubblicato sulla sua pagina Twitter/X il CEO di Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, ha spiegato maggiormente nel dettaglio le ragioni dietro gli inconvenienti tecnici assicurando che il suo team è costantemente alla ricerca di soluzioni volte a rendere Helldivers II godibile per chiunque su PC e PlayStation 5.

Pilestedt spiega che i server di Helldivers II hanno un sistema che limita l'accesso degli utenti una volta raggiunta una certa soglia, un escamotage pensato per evitare eventuali crolli volti a rendere il gioco inagibile. Uno degli hotfix pensati da Arrowhead ha aumentato questo limite da 250.000 utenti massimi a 360.000, tuttavia anche così i server si sono rapidamente riempiti portando così a nuovi problemi di accesso. Anche il mancato riconoscimento delle ricompense, aggiunge Pilestedt, è collegato all'eccesso di giocatori attivi.

Il CEO dunque consiglia di riavviare il gioco qualora simili situazioni dovessero verificarsi, in modo così da risolvere la situazione. In ogni caso si resta in attesa di ulteriori fix volti a risolvere definitivamente i problemi fin qui emersi, dunque non resta che attendere le prossime settimane per importanti novità.

Intanto Helldivers 2 è stato il primo gioco Sony a superare i 100mila utenti connessi su Steam, andando oltre anche ai risultati di God of War.