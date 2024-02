Helldivers 2, tra problemi tecnici e anti-cheat: metà delle recensioni Steam sono negative

Helldivers 2 batte Palword e diventa il quarto miglior lancio PlayStation su PC, eppure sembra che buona parte dell'utenza non sia poi troppo soddisfatta della propria esperienza confezionata da Arrowed Game Studios.

Nel momento in cui scriviamo, Helldivers 2, al netto delle ottime vendite, presenta quasi la metà delle recensioni negative su Steam. A destare le principali critiche sono i problemi tecnici rilevati dai giocatori e da un controverso sistema anti-cheat.

"Sto giocando con una 7900XTX e il desktop si blocca quando provo a intraprendere una missione. Sono sicuro che questo gioco sarebbe divertente, ma al momento non sono in grado di procedere effettivamente con una missione senza che si blocchi. Un altro problema è l'anticheat GameGuard. Al momento sta causando problemi all'avvio del gioco, poiché ogni volta che sono costretto a uscire, viene visualizzato un messaggio che GameGuard non è presente o attivo, impedendomi di giocare", è quanto dichiara ad esempio un utente.

La questione anti-cheat è particolarmente spinosa, come rivela un altro giocatore: "La verità è che l'anti-cheat di questo gioco, Nprotect Gameguard, è l'anti-cheat rootkit più economico e pericoloso sul mercato. Dato che è a livello kernel, l'anti-cheat ha accesso al tuo PC, il che significa che può esaminare tutti i tuoi file e controllare l'hardware. Alcuni hanno riferito che anche dopo aver disinstallato i loro giochi, non sono riusciti a sbarazzarsi dell'anti-cheat che continua a nascondersi nel PC. La decisione dietro l'utilizzo di questo anti-cheat è che gli sviluppatori non vogliono che i cheater rubino microtransazioni come hanno fatto nel primo gioco. Il che è assolutamente comprensibile, ma hanno scelto l'anti-cheat sbagliato".

Al momento non ci sono repliche da parte di Arrowed Game Studios, ma vedremo se nel corso delle prossime ore ci saranno aggiornamenti in merito.