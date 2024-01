Helldivers 2, pronti a combattere? Il nuovo trailer suona la carica in vista del lancio

Dopo aver pubblicato i requisiti PC di Helldivers 2 e confermato il crossplay con PS5, Sony e gli studi Arrowhead suonano la carica in vista dell'uscita dello sparatutto tattico pubblicando l'immancabile Trailer di Lancio.

L'ultimo filmato condiviso dalla software house svedese e dalla macchina promozionale di SIE ci sprona a imbracciare il fucile per prepararci alla battaglia senza esclusione di colpi che ci attende una volta indossata la divisa corazzata dei soldati di Helldivers 2.

Il progetto, lo ricordiamo, parte dalle solide fondamenta del capitolo d'esordio per restituirci a schermo un'esperienza sparatutto ancora più vasta e stratificata, con tanti equipaggiamenti da customizzare e una pletora di abilità da sbloccare e padroneggiare per avere la meglio contro le truppe nemiche e creature come i possenti Titani.

Nel corso di ogni partita che coinvolgerà i soldati dell'ultima linea d'attacco della Galassia, i giocatori avranno anche l'opportunità di sbloccare attacchi aerei, rifornimenti, generatori di scudi, casse di equipaggiamenti speciali e quant'altro possa servire per conquistare la vittoria sul campo di battaglia.

Il tripudio d'insetti alieni ed esplosioni di Helldivers 2 partirà ufficialmente l'8 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Date un'occhiata al nuovo video pubblicato da Arrowhead e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e se siete tra coloro che attendono con impazienza l'uscita del nuovo progetto firmato Sony Interactive Entertainment.