Helldivers 2: il rating età ESRB rivela la sua impronta più gore

Il video del gameplay di Helldivers 2, recentemente condiviso in rete dal team di sviluppo, ha già anticipato un cambio di formula da parte del gioco, che abbandonerà la sua visuale isometria in favore di una terza persona. Ma non è tutto: l'azione di gioco sarà anche più cruda, stando al rating ESRB.

Nonostante le prime immagini e i primi video mostrati dessero già un'idea del gameplay più sanguinolento, ora il rating d'età lascia intendere che sangue e realismo avranno una loro rilevanza all'interno di tutto questo nuovo prodotto di Arrowhead Game Studios.

Non capita spesso che uno sparatutto a tema spaziale compia scelte di questo tipo, ma il rating ESRB cita chiaramente "Blood and Gore, Intense Violence" fra le caratteristiche di Helldivers 2, bollandolo come "Mature 17+".

L'ESRB, che ha rivelato in questi giorni di star valutando la scansione facciale per tutelare i propri utenti, menziona che "da una prospettiva in terza persona, i giocatori useranno pistole, fucili d'assalto, fucili di precisione, lanciafiamme, torrette, granate e lanciarazzi per sparare e uccidere i nemici (ad esempio, robot, cyborg, insetti giganti)".

Continuando a leggere la descrizione dell'ente americano per la tutela dei giocatori, "il combattimento è accompagnato da sparatorie realistiche, grida di dolore ed effetti di schizzi di sangue; alcune zone del campo di battaglia raffigurano macchie di sangue e cadaveri smembrati”.

Helldivers 2, quindi, avrà quindi un gameplay più violento e delle schermaglie all'insegna del gore, ma potremo far squadra con i nostri amici nella modalità co-op multiplayer per difendercene al meglio e sperarne di uscire - letteralmente - tutti interi.