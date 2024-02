Helldivers 2 da record: è il primo gioco Sony a superare 100 mila utenti connessi su Steam

Non erano in molti a scommetterci alla vigilia, ma Helldivers 2 sta racimolando dei numeri niente male su Steam. Dopo aver fatto registrare il miglior lancio di sempre per un gioco PlayStation su PC, riuscendo a superare persino God of War, lo sparatutto cooperativo di Arrowehead sta proseguendo la sua trionfale cavalcata.

Nelle scorse ore, Helldivers 2 ha sfiorato quota 120 mila giocatori connessi in contemporanea su Steam. A voler essere proprio precisi, è arrivato ad un totale di 119.117 utenti collegati prima di ricominciare fisiologicamente a calare durante la notte. Sarà interessante scoprire come si comporterà nelle prossime ore (il picco di utenti connessi su Steam viene solitamente registrato nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15:00), ma intanto è possibile affermare che Helldivers 2 è il primo gioco PlayStation a superare i 100 mila giocatori connessi contemporaneamente su Steam. Mica poco!

La natura multigiocatore ha senz'altro propiziato un engagement continuativo, ma il ragguardevole risultato non sarebbe stato possibile se alla base ci fosse un'esperienza di qualità, attualmente certificata dalle oltre 15 mila recensioni positive (il 75% del totale) lasciate dagli utenti di Steam. Nel momento in cui vi scriviamo, Helldivers 2 risulta anche essere il gioco più venduto sulla piattaforma di Valve