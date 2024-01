Helldivers 2: tra i requisiti della versione PC c'è anche l'account PlayStation Network

Come avrete notato, nel corso delle ultime ore si è parlato molto di Helldivers 2, ossia della prossima esclusiva PlayStation in arrivo sugli scaffali. In concomitanza con il reveal dei requisiti di sistema della versione PC, il team di sviluppo ha anche svelato un altro importante dettaglio.

Dalla pagina ufficiale Steam del gioco, che è appunto stata aggiornata di recente dalla software house, apprendiamo che lo sparatutto in terza persona non potrà essere giocato su PC da chi non è in possesso di un account PlayStation Network.

Sulla pagina del gioco, infatti, si può leggere la seguente dicitura:

"Richiede un account di terze parti: PlayStation Network (Supporta il collegamento all'account di Steam)."

Sebbene non sia specificato in alcun modo, è molto probabile che questo requisito sia stato aggiunto dallo studio per semplificare il cross-play. Il titolo, infatti, permetterà agli utenti PlayStation 5 e Steam di cooperare senza alcun tipo di limite e l'ausilio degli account PSN dovrebbe rendere tutto più facile per gli sviluppatori.

In attesa di potervi parlare del gioco in maniera approfondita nelle prossime settimane, vi ricordiamo che Helldivers 2 sarà disponibile a partire dall'8 febbraio 2023 solo su PS5 e PC e, a differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, non ci sarà alcun rinvio.