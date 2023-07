Helldivers 2, un sequel dal gameplay 'rivoluzionato': immagini e dettagli da Arrowhead

Il tripudio di esplosioni e insetti alieni dell'annuncio di Helldivers 2 ha svelato il netto cambio di 'formula ludica' (da sparatutto con visuale isometrica a shooter in terza persona). Dalle colonne del PS Blog, gli studi Arrowhead descrivono gli interventi compiuti per compiere questo importante cambiamento.

La software house svedese prende spunto proprio dal filmato di presentazione di Helldivers 2 mostrato nel corso dell'ultimo PlayStation Showcase per riferire di aver reso ancora più profonda e stratificata l'esperienza di gioco.

Partendo dalla già solida base offerta dal capitolo originario, le casa di sviluppo di Stoccolma spiega di aver ampliato in maniera sensibile le possibilità di personalizzazione e potenziamento degli equipaggiamenti. I giocatori potranno quindi customizzare le armi e le armature del proprio soldato digitale, per poi apportare delle modifiche alle abilità e alle tattiche da utilizzare in battaglia: gli utenti avranno modo di sbloccare attacchi aerei, rifornimenti, casse di equipaggiamenti speciali, generatori di scudi e quant'altro possa servire a garantire la sopravvivenza della propria squadra.

Gli studi Arrowhead hanno poi riferito di essersi dedicati in maniera specifica al potenziamento e all'ampliamento dell'arsenale, introducendo tanti equipaggiamenti come il fucile AT-48 o il cannone automatico AC-8 per dare agli utenti la massima libertà nella scelta della dotazione del proprio alter-ego. Nel corso delle battaglie, inoltre, ci sarà il fuoco amico, di conseguenza ogni soldato dovrà prestare particolare attenzione alle azioni da compiere sul campo: un aspetto, questo del 'friendly fire', che dovrebbe favorire il gioco di squadra e rendere ancora più interessante l'esperienza da vivere in cooperativa.

Il lancio di Helldivers 2 è previsto più avanti nel 2023 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. In calce alla notizia trovate le nuove immagini condivise da Harrowhead, dategli un'occhiata e diteci che cosa ne pensate di questo sparatutto sci-fi con un commento.