Helldivers 2: i server supportano ora fino a 700.000 giocatori connessi

Come promesso, Arrowhead Game Studios ha lavorato in questi giorni per aumentare la capacità dei server di Helldivers 2 dopo i problemi dei giorni scorsi, con lag e frequenti disconnessioni dovute all'altissimo numero di giocatori connessi.

Lo scorso weekend, Helldivers 2 ha totalizzato oltre 400.000 giocatori connessi in contemporanea solo su Steam, un carico che i server non erano assolutamente pronti a reggere e di conseguenza si sono verificati numerosi problemi per i giocatori.

Lo studio aveva promesso una soluzione e ora annunciato di aver esteso la capacità dei server, capaci adesso di supportare fino a 700.000 giocatori connessi in contemporanea. Con questa mossa, il comparto online di Helldivers 2 dovrebbe essere più stabile e anche lag e disconnessioni dovrebbero essere solo un ricordo.

Arrowhead in ogni caso sottolinea che continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente l'esperienza e ridurre al minimo i disagi per i giocatori. Un aggiornamento diffuso nelle ultime ore ha rimosso i giocatori inattivi dai server di Helldivers 2 e nuovi importanti aggiornamenti sono attesi su PlayStation 5 e PC.

Uscito lo scorso 8 febbraio, a sorpresa Helldivers 2 è diventato uno dei giochi più popolari delle ultime settimane su PC e PS5. E presto arriverà un aggiornamento gratis con i mech, attesissimi dalla community.