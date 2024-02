Helldivers 2 sfiora i 200mila utenti attivi: superato Palworld nella Top 10 di Steam

Disponibile dallo scorso 8 febbraio, Helldivers II si sta rivelando un successo oltre le aspettative per Sony e Arrowhead Game Studios. Non solo Helldivers 2 ha venduto un milione di copie in pochissimi giorni, ma continua a raggiungere grandi traguardi su Steam.

Nelle scorse ore, infatti, il TPS di Arrowhead ha sfiorato i 200.000 giocatori attivi contemporaneamente su Steam, arrivando per la precisione a 196.089 utenti stando ai dati riportati su SteamDB. Considerato che soltanto pochi giorni prima Helldivers 2 ha superato i 100mila giocatori attivi su Steam, la crescita della produzione Sony si sta dimostrando costante giorno dopo giorno, e non è da escludere che possa segnare ulteriori record sulla piattaforma di Valve.

Del resto Helldivers II è attualmente il gioco più venduto su Steam: nella nuova Top 10 diffusa via Twitter/X da SteamDB e relativa alla settimana compresa tra il 6 e il 13 febbraio 2024, il TPS ha conquistato il gradino più alto del podio surclassando il successo del momento, Palworld. Di seguito ecco la classifica completa che, come al solito, non tiene in conto i free-to-play:

Helldivers II Palworld Call of Duty Steam Deck Granblue Fantasy Relink Enshrouded Red Dead Redemption II Helldivers II Upgrade to Super Citizen Edition Lethal Company Cyberpunk 2077

Per Arrowhead Game Studios si tratta dunque di un momento molto soddisfacente, destinato con molta probabilità a proseguire anche nel prossimo futuro. Ve lo state godendo Helldivers II?