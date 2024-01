Helldivers 2 è stato silenziosamente rinviato di qualche settimana o è solo un errore?

Al CES 2024, Sony ha mandato in onda un reel dedicato ai prossimi giochi in uscita su PlayStation, tra questi figura anche Helldivers 2 previsto per l'8 febbraio, anche se il video mostra una data diversa. Il gioco è stato silenziosamente rimandato, oppure si tratta di un banale errore di comunicazione?

In calce alla clip viene fatto presente che il gioco sarà disponibile dal 28 febbraio 2024, una data diversa dunque rispetto a quella dell'8 febbraio comunicata inizialmente. Sony non ha annunciato nulla di ufficiale e un rinvio non è stato confermato, dunque potrebbe trattarsi di un semplice errore di digitazione del testo in fase di montaggio del video.

8 febbraio è diventato 28 febbraio, un "2" di troppo magari frutto della distrazione del montatore o dell'autore dei testi e rimasto per errore nel video finale, a causa di una svista. Questa però è solamente una ipotesi e magari Helldivers 2 è stato davvero rinviato di qualche settimana e uscirà venti giorni dopo la data prevista. La data del 28 febbraio però non sembra troppo favorevole perché vedrebbe Helldivers 2 scontrarsi con Final Fantasy VII Rebirth in uscita lo stesso giorno e con Rise of the Ronin in uscita pochissimi giorni dopo a inizio marzo.

Per il momento in ogni caso il lancio di Helldivers 2 rimane confermato per l'8 febbraio 2024 su PlayStation 5 e PC, salvo comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation Studios e dal team di sviluppo responsabile del progetto.