Helldivers 2 slitta al 2024: nuovo video gameplay per lo shooter su PS5 e PC

Tra i tanti annunci e video dello State of Play di settembre c'è stato spazio anche per un filmato dimostrativo di Helldivers 2: la nuova esperienza sparatutto degli studi Arrowhead si è mostrata in gran forma ma, purtroppo, non vedrà la luce nel 2023, come confermato dagli stessi sviluppatori svedesi.

Il trailer confezionato dagli studi Arrowhead è accompagnato dal commento a caldo del Creative Director e CEO della compagnia europea, Johan Pilestedt. Il filmato ci immerge nelle atmosfere di questo ambizioso sparatutto cooperativo per farci partecipare idealmente ad una delle tante missioni che dovremo affrontare nel corso dell'avventura.

Le sequenze ingame proposteci dal team di Arrowhead mostrano una battaglia combattuta contro un micidiale Titano: i giocatori che si cimenteranno in questa sfida dovranno fare appello alla forza bruta delle proprie armi e, al contempo, interagire con i propri compagni di squadra per studiare le strategie più adatte per abbattere questa mostruosa creatura.

Il secondo atto dell'odissea vissuta dai soldati delle truppe d'assalto di Helldivers partirà ufficialmente l'8 febbraio 2024, tanto su PlayStation 5 quanto su PC. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate un altro video che descrive il gameplay rivoluzionato di Helldivers 2.