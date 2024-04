Helldivers 2: lo sparatutto in terza persona su PS5 a un prezzo ASSURDO!

Helldivers 2 sfrutta tutta la potenza del Play Station 5 per offrire il massimo coinvolgimento in uno sparatutto senza eguali, in stile terza persona. Ora è offerto con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 34,99 euro! Un'offerta da non perdere per gli appassionati del genere e per chi ha amato il primo episodio.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Divertente e ben fatto, si può giocare anche con giocatori random senza problemi.

Arruolati negli Helldiver e combatti in nome della libertà con amici in una galassia ostile in questo sparatutto in terza persona veloce e frenetico.

Helldivers 2 è un gioco sparatutto in terza persona cooperativo del 2024 sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il gioco è il seguito diretto di Helldivers, uno sparatutto top-down del 2015. È stato rilasciato per PlayStation 5 e Windows l'8 febbraio 2024.

Chi sono gli Helldivers? Una classe di soldati d'élite la cui missione è diffondere la pace, la libertà e la democrazia controllata utilizzando gli strumenti più grandi, cattivi ed esplosivi della galassia.

Avrai a disposizione una serie di armi principali superpotenziate ed equipaggiamenti personalizzabili, ma potrai anche ricorrere a stratagemmi durante il gioco.‎

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?