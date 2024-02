Helldivers 2: anche Steam Deck si unisce alla Guerra Galattica grazie all'hotfix di Valve

Mentre gli studi Arrowhead lavorano per superare i problemi di accesso ai server di Helldivers 2, il programmatore di Valve Pierre-Loup Griffais conferma l'avvenuto lancio di un hotfix per Proton che dovrebbe consentire ai difensori della Super Terra di proseguire la Guerra Galattica su Steam Deck.

Il membro del team di sviluppo e progettazione interno a Valve che si occupa degli aggiornamenti della console ibrida annuncia infatti l'avvenuto rollout di una patch per Proton, il layer di compatibilità utilizzato da Steam per eseguire i videogiochi Windows in ambiente Linux e, conseguentemente, garantirne la piena fruizione su tutte le piattaforme della famiglia Steam Deck.

L'hotfix lanciato da Valve dovrebbe risolvere i problemi riscontrati dagli acquirenti della prima ora di Helldivers 2 che hanno provato a eseguire il gioco su Steam Deck: per accedere all'aggiornamento, basta spuntare la casella 'Proton Hotfix' nell'elenco delle funzionalità elencate nella sezione Compatibilità richiamabile dal menu 'Proprietà' di Helldivers 2 su Deck.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che nei giorni scorsi gli sviluppatori degli studi Arrowhead hanno difeso il sistema anti-cheat implementato in Helldivers 2 sostenendo che la tecnologia DRM GameGuard non raccoglie alcuna informazione personale, non impatta sulle prestazioni (in base a quanto emerso dai test effettuati prima del lancio del titolo) e viene rimosso completamente dal PC (e Steam Deck) avviando la normale procedura di disinstallazione del gioco.