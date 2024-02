Helldivers 2 su Steam ha più giocatori di tutti gli altri giochi PlayStation messi insieme

E' stato un weekend da record per Helldivers 2 con oltre 330.000 giocatori connessi sabato su Steam, numeri che hanno costretto Arrowhead Studios ad aumentare la capacità dei server per evitare il collasso degli stessi.

E mentre Arrowhead potenzia i server per Helldivers 2, vi segnaliamo che il gioco ha di fatto superato un record importante, registrando più giocatori in contemporanea di tutti gli altri giochi PlayStation su Steam messi insieme.

Questo vuol dire che nel fine settimana, Helldivers 2 ha coinvolto solo su Steam più giocatori di quanto abbiano fatto (combinati) Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Sackboy Una Grande Avventura, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Returnal, The Last of Us Parte 1 e Ratchet & Clank Rift Apart.

Nella giornata di domenica 18 febbraio il gioco ha toccato un picco di 409.000 utenti connessi su Steam e il team di sviluppo ha ringraziato i giocatori per questo enorme successo promettendo un massiccio supporto post lancio per Helldivers 2.

Il titolo pubblicato da Sony sta diventando un piccolo caso grazie a questi numeri impressionanti, assolutamente inattesi anche dagli analisti, che più volte avevano preventivato un lancio di medio successo per Helldivers 2 per colpa della scarsa pubblicità. E invece, le cose sono andate molto diversamente.