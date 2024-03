Helldivers 2, Steam invaso da giochi fake: la rabbia di Arrowhead Game Studios

Complice molto probabilmente il grande successo riscosso da Helldivers 2, su Steam sono comparsi dei giochi fake che fingono di essere collegati alla produzione Sony quando in realtà sono degli scam veri e propri.

Alcuni di questi tra l'altro si presentano anche con presunti sconti del 50% e 75% che tuttavia non hanno assolutamente nulla a che vedere con Helldivers II, traendo in inganno gli utenti della piattaforma di Valve. Una situazione che inevitabilmente ha fatto innervosire Arrowhead Game Studios, che si è messa in contatto con Valve per cominciare la rimozione di questi fake che fingono di essere il loro apprezzato TPS multiplayer.

"Sfortunatamente ci sono un paio (ora tre?) di giochi finti che si spacciano per Helldivers II in questo momento", afferma il community manager Twinbeard sul canale Discord ufficiale del gioco sottolineando con forza che "questi sono dei fake, non sono creati da Arrowhead anche se affermano il contrario. Non sappiamo cosa contengono ma di certo non sono affiliati a noi in nessuna maniera. I nostri legali stanno trattando la questione e speriamo che Valve rimuova questi prodotti al più presto". Twinbeard poi ricorda a tutti che "le uniche due copie reali sono Helldivers II e Helldivers II Super Citizen Edition, entrambe pubblicati l'8 febbraio 2024".

La situazione ha chiaramente creato spiacevoli inconvenienti ad Arrowhead: "Il fatto che ci siano persone che si fingono noi nel tentativo di fregare i giocatori è molto triste e frustrante, dunque per questo e per motivi di sicurezza vi chiediamo di starne alla larga", ha aggiunto il community manager. La situazione sembra in ogni caso rientrata in quanto, in un aggiornamento successivo, Twinbeard ha rivelato che "tutte le pagine fake sembra che siano state chiuse da Valve, che ha agito prontamente dopo che l'abbiamo contattata. Valuteremo meglio tutto a tempo debito, intanto un sincero grazie a chiunque ci ha contattato per informarci della questione, insieme ce la facciamo".

Adesso Arrowhead può tornare a concentrarsi sui prossimi aggiornamenti per il gioco: ad esempio sembra che i mech stiano per arrivare in Helldivers 2 considerato che la loro programmazione sarebbe già stata completata da tempo.