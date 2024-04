Helldivers 2, che succede? 'Non giocate nel weekend', chiedono gli sviluppatori

Nonostante la promessa dell'arrivo di una grossa patch per Helldivers 2 con tante novità, il dibattito della community si concentra su un insolito messaggio condiviso su Discord dal team di supporto degli studi Arrowhead.

Il community manager di Arrowhead conosciuto su Discord come Twinbeard è intervenuto nella discussione intavolata da chi si lamenta dei crash e dei problemi emersi con l'ultimo aggiornamento dell'ormai celebre sparatutto multiplayer.

In risposta ai dubbi sollevati dalla community, l'esponente di Arrowhead ha riferito che "è in arrivo un hotfix per i crash e i problemi che state segnalando, ma non sarà disponibile durante il weekend. Perciò fino ad allora, resistete o staccatevi dal gioco e lasciate riposarlo un po'. Capisco le vostre lamentele e sono felice della vostra passione per Helldivers 2, ma la democrazia sarà ancora lì e potrete continuare a difenderla anche dopo aver smesso temporaneamente di difenderla per qualche giorno".

Il messaggio condiviso da Twinbeard ha così scatenato la reazione dei frequentatori del canale Discord di Helldivers 2, con tanti che si chiedono perché il team Arrowhead non condivida questo genere di informazioni direttamente sui canali di supporto ufficiali o attraverso i social. Al netto dell'apprezzamento degli utenti per le modalità scelte dagli sviluppatori svedesi nel comunicare le novità dal fronte della Guerra Galattica di Helldivers 2 adottando un linguaggio militaresco 'in stile Starship Troopers', c'è quindi chi esorta il team Arrowhead a condividere in maniera più chiara le informazioni sulle prossime patch e sugli hotfix. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Helldivers 2.

