Helldivers 2 surclassa tutti: è il gioco più venduto su Steam al momento

Helldivers 2 ha tallonato Spider-Man con 8 milioni di copie vendute, a dimostrazione di come il titolo messo a punto dai ragazzi di Arrowhead Game Studios sia un successo sotto numerosissimi aspetti. La produzione videoludica pubblicata da Sony su PS5 e PC è ancora sulla cresta dell'onda, ma come sta andando esattamente? Secondo Steam, va benone!

Sebbene sia secondo soltanto ad alcuni dei free to play più celebri del panorama videoludico (nello specifico, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG e Apex Legends), Helldivers 2 è il gioco più venduto su Steam al momento. Questo risultato continua a mostrare le incredibili doti del progetto multiplayer approdato sugli Store da inizio febbraio, ed il trend di risultati positivi non accenna ad arrestarsi.

Quali sono, invece, gli altri titoli più di successo su Steam? Ecco l'elenco dei dieci prodotti migliori.

Helldivers 2; Dragon's Dogma 2; Baldur's Gate 3; EA Sports FC 24; Cyberpunk 2077; Counter-Strike 2; Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition; Call of Duty Modern Warfare 3; Sea of Thieves 2024 Edition; Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Questo è solo l'inizio per Helldivers 2, ma presto o tardi qualcosa potrebbe cambiare nelle classifiche: pur non essendo ancora approdato sul mercato videoludico, Dragon's Dogma 2 è già il secondo titolo più venduto al momento. Che la produzione ruolistica di Capcom possa dare il via ad una battuta d'arresto per i numeri di Helldivers 2? Intanto, Helldivers 2 continua ad essere bramato dai giocatori Xbox, con la petizione che supera le 100 mila firme per portare il titolo Arrowhead sulle piattaforme della casa di Redmond.

