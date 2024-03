Helldivers 2 tallona Spider-Man 2: 8 milioni di copie vendute, stando agli analisti

Le stime degli insider sulle copie vendute da Helldivers 2 cedono il passo alle ultime, importanti stime effettuate da Doug Creutz: stando all'analista di TD Cowen, lo sparatutto sci-fi di Arrowhead e Sony avrebbe appena superato le otto milioni di copie commercializzate.

I dati snocciolati da Creutz sulle pagine di Bloomberg News si riferiscono alle vendite effettuate sia su PC (Steam) che su PlayStation 5. In una nota di Creutz ripresa e rimbalzata online dal giornalista Jason Schreier, l'analista di TD Cowen spiega quindi che il successo commerciale di Helldivers 2 sia "ben superiore alle aspettative", tanto dei vertici di Sony Interactive Entertainment quanto degli addetti al settore e degli investitori che operano nell'industria dei videogiochi.

C'è poi un ulteriore dato che emerge dalle stime effettuate da Creutz ed è quello relativo alla crescita della popolarità di Helldivers 2, un fenomeno che starebbe comportando un aumento costante nelle vendite settimanali dello shooter fantascientifico di Arrowhead.

Basta fare un veloce raffronto con l'ultima grande esclusiva PS5 per intuire la portata di questo fenomeno, con i dati ufficiali condivisi a febbraio da Sony che certificavano il raggiungimento delle 10 milioni di copie distribuite di Marvel's Spider-Man 2. Intanto, in rete si discute del possibile 'arruolamento' in Helldivers 2 del protagonista di Starship Troopers.

